Imaš 37 stopinj Celzija telesne temperature? Ne smeš na metro! Radio Ognjišče Novi koronavirus, ki je izbruhnil na Kitajskem, je zahteval vsaj 300 življenj. Z njim je okuženih že več kot 14.000 ljudi. Ker se skrivnostna pljučnica širi tudi po svetu, postaja azijska velesila vse bolj izolirana. Vse več držav se namreč odloča za odpovedi poletov vanjo in iz nje, zavračajo tudi tujce, ki so jo obiskali. Nekatera mesta so se že spremenila v mesta duhov. ...

