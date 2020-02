Tottenham porazil City: sanjski debi Bergwijna 24ur.com Derbi 25. kroga angleškega prvenstva med Tottenhamom in Manchester Cityjem so zaznamovale odločitve VAR in niz zapravljenih priložnosti sinje-modrih v prvem polčasu. Spursi so v drugem polčasu na krilih Stevena Bergwijna in Sona Heung-Mina prišli do treh točk (2:0).

