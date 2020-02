Koprčani so ves čas zaostajali Primorske novice Po več kot enomesečnem premoru so se slovenski rokometni prvoligaši minuli konec tedna vrnili na igrišča. Koprski rokometaši, ki se krčevito borijo za končno šesto mesto, so včeraj gostili eno najbolj vročih ekip prve DRL. V izjemno zanimivem in napetem dvoboju so s 26:25 slavili Velenjčani.

