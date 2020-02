Rokometaši Krke so z desetimi osvojenimi točkami (5 zmag in 11 porazov) prezimili na 8. mestu prvenstvene lestvice. Po skoraj dvomesečnem premoru zavoljo evropskega prvenstva na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji so konec tedna v Ormožu odigrali prvo tekmo v spomladanskem delu sezone in se iz gostovanja vrnili praznih rok. V dvorani Hardek v Ormožu so ljubitelji rokometa lahko uživali v dobri p ...