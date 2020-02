Hidria in BMW podpisala 30-milijonski dogovor 24ur.com Hidria bo za nova hibridna in električna vozila BMW proizvajala dele vertikalnega aluminijastega volanskega sistema, ki omogoča samodejno električno nastavitev volana glede na velikost voznika. Dogovor v vrednosti več kot 30 milijonov evrov bo trajal do leta 2030.

