Hidria z BMW-jem podpisala nov, 30 milijonov evrov vreden dogovor Energetika.NET Hidria je za nova hibridna in električna vozila nemškega avtoombilskega velikana BMW razvila in bo proizvajala inovativne dele vertikalnega aluminijastega volanskega sistema, ki omogoča samodejno električno nastavitev volana glede na velikost voznika, so sporočili iz Hidrie. Dogovor v vrednosti več kot 30 milijonov evrov bo trajal do leta 2030.

