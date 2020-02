Prvi primer okužbe z novim koronavirusom tudi v Španiji Lokalec.si Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so zabeležili tudi v Španiji. Medtem se v domovine še naprej vračajo tisti, ki jih države evakuirajo iz Kitajske. V Franciji so bila testiranja evakuiranih negativna. Na Kanarskih otokih v Španiji so v petek zvečer potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, ki je izbruhnil na Kitajskem. Gre za […]

