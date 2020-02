Zdaj je uradno: Goru in Teja z mladičem okrepila populacijo risov v Sloveniji SiOL.net Ris Goru, ki so ga v Slovenijo lani preselili iz Romunije, je z risinjo Tejo iz Male Gore dobil mladiča, s katerim je okrepil populacijo risov v Sloveniji, ki je trenutno izredno majhna in izolirana. V dinarske gozdove v Sloveniji pa bosta medtem po napovedih kmalu preseljena še dva risa, ki so ju nedavno ujeli v Romuniji.

