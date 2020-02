Uradno potrjeno: risinja Mala je hči doseljenega risa Goruja 24ur.com Strokovnjaki so razvozlali uganko in z genetsko analizo potrdili, da se je doseljeni madžarski ris Goru izkazal in je zares oče mladiča risinje Teje iz Male Gore. Mladiča, ki je ženskega spola, so poimenovali Mala in ji nadeli telemetrično ovratnico. Medtem so v Romuniji ujeli tri nove rise, ki se bodo kmalu preselili v Slovenijo in na Hrvaško.

