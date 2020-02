Liverpool melje vse pred seboj Dnevnik Medtem ko so nogometaši Liverpoola z novo zmago v angleškem prvenstvu prišli do rekordne prednosti 22 točk, v Nemčiji poteka srdit četveroboj za naslov med Bayernom iz Münchna, Leipzigom, Borussio Dortmund in Borussio Mönchengladbach. V Italiji...

Sorodno

Oglasi