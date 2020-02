Vremenska fronta, ki vpliva tudi na vreme pri nas, je ponekod v Avstriji in Nemčiji povzročala nevšečnosti. Zaradi močnega deževja in močnega vetra, so številna gospodinjstva ostala brez elektrike. Poročajo pa tudi o poplavah. V Avstriji je bilo nahjuje v deželah Solnograška, Predarlska, Zgornja Avstrija in Spodnja Avstrija, kjer so sunki vetra dosegli hitrost okoli 110 kilometrov na uro. V Zgornj ...