Zaradi vetroloma ponekod po državi oviran promet Lokalec.si Po državi je ponekod zaradi močnega vetra in neurja oviran promet. Močan veter namreč podira drevesa in nosi predmete. Prav zaradi podrtega drevesa je močno oviran promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane. Cesta Ruše-Puščava pri Činžatu pa je zaprta, so zapisali na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste. […]

Sorodno







































































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor