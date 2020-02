Danes se je v občini Sevnica zaradi močnega vetra podrlo več dreves, razkrilo je streho stanovanjskega objekta in podrlo nadstrešek ob stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Sevnica so prekrili razkrito streho, ter z gradbenim strojem premaknili nadstrešek in ga pritrdili. Dežurni delavci cestnega podjetja so odstranili podrta drevesa s cestišč. preberite več » ...