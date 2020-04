Spoštovani občani, za nami je že tretji teden, ko je bila razglašena epidemija koronavirusa v Sloveniji. Čas kar hitro teče se verjetno lahko vsi strinjamo. Pri nas je do danes (3.4.) zabeleženih 6 primerov okužbe, ki pa so bili ustrezno in pravočasno izolirani in so bolj posledica testiranja ljudi, ki so bili v samo izolaciji, kar gre zahvala posameznikom, ki so odkrito priznali svojo okužbo ozi ...