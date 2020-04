Nesluteni slovenski junaki epidemije: ustavil jih ni niti ogromen napad SiOL.net S 16. marcem so se v Sloveniji zaradi nekaj dni prej razglašene epidemije koronavirusa začeli bistveno drugačni delovni in šolski tedni. Delo in pouk sta se v veliki meri preselila na internet, katerega obremenjenost je dosegla in močno presegla do tedaj za Slovenijo rekordne vrednosti. Precej zaslug za to, da se hrbtenica slovenskega interneta v teh izrednih časih ni sesedla, temveč vse deluje bo...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Arnes

Delo

Google

Internet

Peter Musevski

SiOL Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Luka Dončić

Robert Kristan