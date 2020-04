Močno povečan spletni promet tudi v Sloveniji Dnevnik Iz Arnesa so sporočili, da je stanje slovenskega interneta kljub pandemiji in izredno povečanemu prometu v splošnem dobro in ni strahu, da bi nehal delovati. Ob tem pa opozarjajo, da lahko vseeno na nekaterih povezavah od ponudnikov do...

