Kot sporočajo ravnatelji z vseh osmih osnovnih šol krške občine, so šolsko delo hitro prilagodili novim razmeram in učenju na daljavo. Tudi tistim učenkam in učencem, ki niso imeli dostopa do interneta ali pa računalnikov oz. tablic za spremljanje šolskega dela, pomagajo s šolsko opremo ali drugače. Kljub temu pa nekateri učenci še vedno nimajo računalniške opreme, zato pozivajo tako podjetja kot ...