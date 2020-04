Ruski hokejski reprezentanti in člani ekip severnoameriške hokejske lige NHL Artemij Panarin (New York Rangers), Sergej Bobrovski (Florida Panthers) in Semjon Varlamov, slednji skupaj s soigralci New York Islanders, so nabavili in razdelili respiratorne maske N95 ameriškim bolnišnicam za boj proti pandemiji novega koronavirusa, poroča NHL.



