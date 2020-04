Spoštovane občanke in občani! Štab CZ občine Trebnje ves čas aktivno išče načine za zagotovitev zaščitne opreme/mask za občanke in občane. S podjetji se dogovarjamo za dobavo materiala za izdelavo mask za večkratno uporabo, nekatere pridne prostovoljke pa le-te tudi že izdelujejo. Je pa Občina Trebnje za prebivalstvo iz lastnih sredstev naročila tudi zaščitne maske za enkratno uporabo, ki so bile ...