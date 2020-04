Veliko nagrado Kanade za svetovno prvenstvo formule ena, ki je bila v Montrealu predvidena 14. junija, so prestavili zaradi pandemije novega koronavirusa, so sporočili organizatorji in izrazili razočaranje, ker ne bodo mogli pripraviti prve dirke v sezoni potem, ko so bile druge pred tem odpovedane ali prav tako prestavljene.



