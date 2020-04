WTO bije plat zvona: To bo najhujša recesija v našem življenju! Reporter Obseg svetovne trgovine bo letos zaradi pandemije novega koronavirusa upadel za od 13 do 32 odstotkov, je danes ocenila Svetovna trgovinska organizacija (WTO). Ob ukrepih, ki so nujni za obvladovanje zdravstvene krize, bo prišlo do najhuje recesije "v naš

Sorodno











































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni koronavirus

recesija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Zdenka Čebašek Travnik

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek