Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s projektom DIGI šola do učenk in učencev iz socialno Vlada RS Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo, da bi čimprej in celostno zagotovili enake možnosti izobraževanja na daljavo vsem šolajočim otrokom, vzpostavili projekt DIGI Šola. Prek projekta želimo dolgoročno zmanjšati razkorak med tistimi, ki imajo dostop do interneta in ustrezno opremo ter tistimi, ki je nimajo.

Sorodno









































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Internet Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Anže Logar

Dragutin Mate

Aleksandra Pivec