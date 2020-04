Johnson lahko sedi v postelji in govori zdravniki Dnevnik Stanje britanskega premierja Borisa Johnsona se izboljšuje, odziva se na zdravljenje in lahko sedi v postelji ter se pogovarja z zdravniki, ostaja pa na intenzivni negi, kamor so ga zaradi poslabšanja stanja po okužbi z novim koronavirusom...

Sorodno









































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi