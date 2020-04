V Sloveniji do zdaj za 3,17 milijona evrov naročene zaščitne opreme SiOL.net Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve je od 16. marca do 8. aprila skupaj oddal 55 naročil za dobavo zaščitne opreme v vrednosti 181 milijonov evrov brez DDV. Dobavitelji so do zdaj izpolnili 15 pogodb v vrednosti 3,17 milijona evrov brez DDV. Nekaj je razveljavljenih, vse pa ne bodo mogle biti izpolnjene tudi zaradi motenih transportnih poti.

