Preveč dela imam ta čas, da bi se vam lahko javljal vsak dan. Moja nova poklicna dolžnost je, da v Vladi RS skrbim za povezave in sodelovanje med Vlado RS in opozicijo v DZ. No nič takega ni počela nobena dosedanja vlada, razen tista 2004 – 2008, ki jo je prav tako vodil Janez Janša, tudi takrat sem te naloge prav tako opravljal jaz. Tu in tam dobim še kakšno dodatno nalogo. Tudi ta teden sem jo. ...