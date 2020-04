Izjava Zdravka Počivalška, Matjaža Rakovca in Jelka Kacina glede aktualnega stanja v zvezi z epidemi Vlada RS Na izjavi glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 so sodelovali podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec ter vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin.

