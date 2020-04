Na današnji dan mineva trideset let od prvih večstrankarskih volitev Demokracija Mineva 30 let, odkar so v Sloveniji potekale prve večstrankarske volitve. Na njih je zmagala koalicija novih strank Demos, ki je nato tudi sestavila vlado. Hkrati z volitvami v takratno slovensko skupščino je potekal tudi prvi krog volitev predsednika predsedstva, na katerih je v 2. krogu slavil Milan Kučan.

