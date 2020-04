Gibanje ostaja omejeno na domačo občino Primorske novice Omejitev gibanja med občinami do konca prihodnjega tedna zagotovo še ne bo odpravljena, je napovedal vladni govorec Jelko Kacin. Takoj po velikonočnih praznikih lahko pričakujemo odločitev o vnovičnem delovanju nekaterih storitev in trgovin. Tudi javni prevoz bi lahko v kratkem spet stekel, datuma, kdaj se bo to zgodilo, pa še ni.

Sorodno





























































Oglasi Omenjeni Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šircelj

Janez Janša

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Goran Dragić