Uradnih podatkov o umrlih oskrbovancih ni, v domovih pa ne želijo vznemirjati svojcev RTV Slovenija 17. marec je bil prelomnica pri zdravljenju starostnikov - do takrat so vse obolele stanovalce domov za starejše premeščali v bolnišnice, po tem datumu pa več ne. Od 225 potrjeno okuženih stanovalcev jih je bilo do zdaj v bolnišnice prepeljanih le 30.

Sorodno































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi