Starejši od 65 let v trgovino z osebnim dokumentom Primorske novice Kupci, starejši od 65 let, bodo morali od danes dalje ob vhodu v trgovino svojo starost dokazovati z osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino. Veljati je namreč začel dopolnjeni vladni odlok, po katerem smejo med 8. in 10. uro ter zadnjo uro odprtja trgovin nakupovati samo ranljive skupine.

