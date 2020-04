Rok za uveljavitev pravic iz Megazakona: 19.4.2020 data.si Rok, ki ga določa Zakon o ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, je 8 dni. To je rok, v katerem morajo delodajalci vložiti vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače za delavce...

Sorodno



























































Oglasi