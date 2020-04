(DAN 50 #COVID19: IZ MINUTE V MINUTO) Starejši od 65 let v trgovino z osebnim dokumentom; Šircelj: D Demokracija Potrošniki, starejši od 65 let, bodo morali od danes dalje ob vhodu v trgovino svojo starost dokazovati z osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino. Veljati je namreč začel dopolnjeni vladni odlok, po katerem smejo med 8. in 10. uro ter zadnjo uro odprtja trgovin nakupovati samo ranljive skupine.

Sorodno

































































































































































































































Oglasi