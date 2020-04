Najprej bodo odprli trgovine z gradbenim materialom, nato z belo tehniko in pohištvom Primorske novice Analiza Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) je pokazala, da obolelih s covidom-19 v trgovini ni, je povedala predsednica TZS Mariča Lah. Skladno s tem v TZS predlagajo, da se po velikonočnih praznikih začnejo postopoma odpirati trgovine z gradbenim in instalacijskim materialom, teden dni pozneje pa še trgovine s pohištvom in belo tehniko.

