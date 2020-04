Doslej 900 kršitev in za 9000 evrov glob zaradi kršitev odredb in odlokov Primorske novice Zdravstveni inšpektorat je doslej obravnaval približno 900 kršitev odlokov vlade in odredb ministra za zdravje, povezanih z epidemijo covida-19, izrekel pa tudi 128 glob v vrednosti 9000 evrov, so za STA pojasnili na inšpektoratu. Sodelujejo tudi s policijo, od katere so prejeli 1500 predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka.

