Zapustili sestanek. Bo koronavirus razbil EU? zurnal24.si Prihodnost Evropske unije je v nevarnosti, v kolikor ne bo prišlo do skupnega finančnega odgovora v boju proti koronavirusu, so danes opozorili španski predstavniki. Evropski finančni ministri do dogovora niso prišli.

