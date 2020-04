Most s Kitajsko vzpostavljen. Počivalšek: Lahko smo mirni do 1. maja 24ur.com Na Brnik je prispela največja pošiljka zaščitne opreme doslej: več kot milijon mask, rokavic in zaščitnih oblek - dobavitelj pa Joc Pečečnik. Več kot pet milijonov bo država plačala samo pot. Pa bi lahko bila cena nižja? "Če ne bi imel takšnih prijateljev na Kitajskem, te robe ne bi dobil. Ker smo jo dobesedno ukradli iz proizvodnje in jo poslal v Slovenijo," pravi poslovnež. Medtem pa očitki gle...

