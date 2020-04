Pomembno obvestilo v zvezi s pravico do izredne pomoči v obliki temeljnega mesečnega dohodka in opro Vlada RS Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (uradni list RS št. 49/2020; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) ureja pravico do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov, do katerih so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Sorodno



















































































Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Luka Dončić

Anže Logar

Matjaž Nemec