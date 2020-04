22. dopisna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Podaljšala je tudi veljavnost vozniških dovoljenj do 17. junija ter podaljšala veljavnost prometnih dovoljenj in prepoved izvajanja tehničnih pregledov. Vlada je sprejela odgovor na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

