Pahor, Tonin in Hojs bi podelili izredna pooblastila vojski na južni meji Lokalec.si Predsednik republike Borut Pahor, minister za obrambo Matej Tonin in minister za notranje zadeve Aleš Hojs so se zavzeli za podelitev izrednih pooblastil vojski na južni meji. Tako odločitev po njihovih besedah podpirajo policija, vojska in domačini ob Kolpi, so povedali na današnjem obisku mejnega območja ob Kolpi. Pahor je pozval državni zbor pozval, naj […]

