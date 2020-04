Pahor se posipa s pepelom: Sprejmite, prosim, moje opravičilo! zurnal24.si "Razumem in sprejemam kritike na račun mojega obnašanja in obnašanja mojih spremljevalcev ob včerajšnjem obisku pripadnikov slovenske vojske in policije v Črnomlju,“ je državljanom sporočil predsednik republike Borut Pahor.

