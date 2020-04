Odpirajo se zbirni centri Tenetiše, Šenčur in Naklo Dnevnik V prihodnjih dneh bodo vrata znova odpri zbirni centri Tenetiše, Šenčur in Naklo. V četrtek bodo odprli centra Tenetiše in Naklo, v petek pa še zbirni center Šenčur, so sporočili iz Komunale Kranj. Zbirni center Zarica ostaja do preklica zaprt. sta

Sorodno













Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Dragutin Mate

Borut Pahor

Matej Tonin

Aleš Hojs