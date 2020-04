11. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ter sprejela Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov.

Sorodno























































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Dragutin Mate

Aleš Hojs

Janez Janša

Matej Tonin