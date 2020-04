Zbirni center Naklo ponovno odprl vrata Gorenjski glas Naklo – Komunala Kranj obvešča uporabnike, da je Zbirni center Naklo ponovno odprl svoja vrata. Delovni čas ostaja nespremenjen; ob torkih od 15. do 19. ure, ob četrtkih od 16. do 20. ure in sobotah od 8. do 12. ure. Pozivajo, da odpadke...

