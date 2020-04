Vas bodo že jutri poklicali, da pridete na že naročen zdravniški pregled? 24ur.com Od torka naj bi postopoma začeli uvajati ambulante specialistične preglede, rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja. Kaj točno bodo odprli, se bodo odločali v prihodnjih dneh, ko bodo dobili podatke o novih obolelih. A ambulante bodo postopno odpirali tam, kjer bo to varno, vendar le za paciente, ki nimajo znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene stori...

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Joc Pečečnik

Alenka Bratušek