Do ponedeljka do 24. ure smo v Sloveniji zabeležili še 8 novih okužb s SARS-CoV-2, skupno število primerov okužb je tako naraslo na 1.220. V ponedeljek je umrla še ena okužena oseba, skupno število smrtnih žrtev je tako naraslo na 56. Na današnji tiskovni konferenci sta sodelovala vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beovič in vladni govorec Jelko Kacin. Časovnica uvelja ...