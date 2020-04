Vlada do podatkov o razširjenosti koronavirusa s širšim testiranjem Lokalec.si Vlada načrtuje širše testiranje, ki bo ustvarilo jasnejšo sliko o številu okuženih z novim koronavirusom, je danes povedal na novinarski konferenci minister za zdravje Tomaž Gantar. Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec je namreč povedal, da bodo testiranja opravili na reprezentativnem vzorcu okoli 1000 do 1500 prebivalcev po vsej državi. Vzorec bo zajel […]

