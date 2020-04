Včeraj potrjenih 28 okužb s koronavirusom in pet umrlih Lokalec.si Včeraj so v Sloveniji potrdili 28 okužb z novim koronavirusom, opravili pa 1168 testiranj, je objavila vlada na Twitterju. Skupaj je okuženih 1248 ljudi. Zaradi covida-19 je hospitaliziranih 96 ljudi, 34 se jih zdravi v intenzivni terapiji, v domačo oskrbo so jih odpustili 13. Včeraj je zaradi covida-19 umrlo pet ljudi, doslej skupaj že 61. […]

Sorodno

























































































































































Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Jelko Kacin

Janez Janša

Anže Kopitar

Alojz Uran