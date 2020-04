Na infekcijski kliniki se pripravljajo na zdravljenje s krvjo tistih, ki so covid-19 preboleli 24ur.com Novi koronavirus je terjal še pet smrtnih žrtev, doslej že 66. Bolnišnično zdravljenje ta trenutek potrebuje 95 bolnikov s covidom-19, od tega na intenzivni negi 28, osem pa so jih odpustili v domačo oskrbo (skupaj 182). In dobre novice za bolnike: obljubljeno japonsko zdravilo Favipiravir je že v Sloveniji, prav tako bo za najtežje bolnike kmalu znova na voljo zdravilo Remdesivir. Na infekcijski...

