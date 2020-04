Potrjenih 13 novih okužb s koronavirusom Primorske novice Včeraj so v Sloveniji potrdili 13 novih okužb z novim kronavirusom. Opravljenih je bilo 1250 testov. V bolnišnicah se zdravi 93 okuženih, na oddelku intenzivne nege jih je 27, osem so jih včeraj odpustili iz bolnišnice. Štirje bolniki so umrli.

