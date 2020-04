S ponedeljkom se odpirajo določene trgovine in storitve Dnevnik S ponedeljkom vrata med drugim znova odpirajo trgovine z gradbenim materialom, specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, kemične čistilnice in nekatere servisne delavnice, med drugim vulkanizerske, na voljo pa bodo tudi nekatere...

